La rage au cœur, un film de Pierre Verquin, Gare Saint Sauveur, Lille

La rage au cœur, un film de Pierre Verquin Samedi 25 avril, 18h00, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:50:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:50:00+02:00

En 1936, en pleine période d’effervescence du Front populaire dans le bassin minier, Lucien questionne sa place dans la société en tant que jeune ouvrier. Il découvre, en tombant dans l’engagement politique, la nécessité de faire des choix, de prendre parti.

Lucien Fouchard est bagarreur. Il cogne sans trop de raison. Le fils de son patron, le jeune Bernonville, l’initie à la politique en l’invitant aux réunions antisémites et royalistes de l’Action Française. Le père de Lucien et son meilleur ami, Tom, le convainquent de prendre le sens inverse pour s’engager dans le Front Populaire. C’est dans les premières grèves de Mai 1936 que Lucien s’engage.

Dans le cadre des 90 ans du Front Populaire.

Premières du court métrage « La rage au cœur ».

Projection suivie d’un temps convivial.

Samedi 25 avril à 18h et à 19h

Durée : 35 minutes

Gratuit, sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/la-colombe-production/evenements/premiere-de-la-rage-au-coeur

—————————————–

Réalisation : Pierre Verquin ; Scénario : Pierre Verquin ; Production : La Colombe Production ; Image : Richard Vandal ; Son : Samuel Bégin ; Musique original : Thomas Van Achter

Distribution : Lucien Fouchard : Gabriel De La Fuente ; Elsa : Margaux Moreeuw ; Bernonville : Maxence Dandois ; Aaron : Paul Guion ; Louise : Blanche Debeusscher ; Jeune Moriot : Thadée Boulogne ; Tom : Jordan Goubier ; Père Fouchard : Martial Durin ; Martha Desrumaux : Valérie Lougrada ; Mouflard : Claude Pierre

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-colombe-production/evenements/premiere-de-la-rage-au-coeur »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/la-colombe-production/evenements/premiere-de-la-rage-au-coeur »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Assistez à la première diffusion de « La rage au cœur » Un court métrage de 35 minutes qui propose un regard cinématographique sur le Front Populaire.

La Rage au Cœur