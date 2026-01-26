La Rando’Stache

Centre culturel Georges Sand Allègre Haute-Loire

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

2026-11-08

La Rando’Stache est un événement sportif et festif qui a pour but de soutenir la santé masculine. Plusieurs randonnées sont proposées et l’objectif de cette journée est de sensibiliser les participants aux cancers masculins.‍

Centre culturel Georges Sand Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 95

The Rando?Stache is a sporting and festive event designed to support men?s health. Several hikes are on offer, and the aim of the day is to raise awareness of men?s cancers?

L’événement La Rando’Stache Allègre a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay