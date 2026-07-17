La relève du rire, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

La relève du rire Dimanche 10 janvier 2027, 19h00 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-10T19:00:00+01:00 – 2027-01-10T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-10T19:00:00+01:00 – 2027-01-10T20:00:00+01:00

Après le succès des deux premières éditions, La Relève du rire revient mettre en lumière de nouveaux humoristes clichois sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures. Accompagnés par des professionnels du secteur lors d’une journée dédiée, ils présentent sur scène leurs univers, leurs textes et leurs premières pépites comiques.

Une soirée pleine de fraîcheur, d’audace et de surprises, pour découvrir les voix humoristiques de demain et soutenir la création locale.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

La Relève du rire révèle de nouveaux humoristes clichois, accompagnés par des professionnels du secteur, pour une soirée fraîche et surprenante mettant en lumière la création comique locale de demain.

Ville de Clichy