La relève du rire conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Après le succès des deux premières éditions, La Relève

du rire revient mettre en lumière de nouveaux humoristes clichois sélectionnés

à l’issue d’un appel à candidatures. Accompagnés par des professionnels du

secteur lors d’une journée dédiée, ils présentent sur scène leurs univers,

leurs textes et leurs premières pépites comiques.

Une soirée pleine de fraîcheur, d’audace et de

surprises, pour découvrir les voix humoristiques de demain et soutenir la

création locale.

La relève du rire : un plateau d’humoristes clichois qui se lancent dans le stand up, accompagnés par des professionnels et des découvertes de nouveaux talents prometteurs.

Le dimanche 10 janvier 2027

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-10T20:00:00+01:00

fin : 2027-01-10T21:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-10T19:00:00+02:00_2027-01-10T20:00:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5641&lng=1



Afficher la carte du lieu conservatoire Léo Delibes et trouvez le meilleur itinéraire

