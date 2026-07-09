La relève du rire conservatoire Léo Delibes Clichy
dimanche 10 janvier 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Après le succès des deux premières éditions, La Relève
du rire revient mettre en lumière de nouveaux humoristes clichois sélectionnés
à l’issue d’un appel à candidatures. Accompagnés par des professionnels du
secteur lors d’une journée dédiée, ils présentent sur scène leurs univers,
leurs textes et leurs premières pépites comiques.
Une soirée pleine de fraîcheur, d’audace et de
surprises, pour découvrir les voix humoristiques de demain et soutenir la
création locale.
La relève du rire : un plateau d’humoristes clichois qui se lancent dans le stand up, accompagnés par des professionnels et des découvertes de nouveaux talents prometteurs.
Le dimanche 10 janvier 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-10T20:00:00+01:00
fin : 2027-01-10T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-10T19:00:00+02:00_2027-01-10T20:00:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5641&lng=1
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