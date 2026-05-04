La MEP entretient une relation étroite avec William Klein et son studio depuis de nombreuses années. Depuis son ouverture en 1996, elle lui a consacré plusieurs expositions majeures et conserve aujourd’hui l’un des ensembles les plus importants de son œuvre, avec plus de 300 pièces – photographies, films et livres.

William Klein, photographe, peintre et cinéaste, a profondément bousculé les codes de l’image. À travers cette rétrospective d’envergure, retraçant l’ensemble de son parcours, la MEP rend hommage à une œuvre hybride et hors-catégorie – un cinéma à la fois reconnu et underground, qui ne s’est jamais laissé enfermer.

Dès juin et jusqu’à septembre 2026, du mercredi au samedi en fin de journée, la MEP présentera, dans son auditorium, les grands classiques de l’artiste (Qui êtes-vous Polly Maggoo ?, Muhammad Ali the Greatest, Mr Freedom…), mais aussi des films rares, dont certains inédits (L’anniversaire de Charlotte, The Little Richard Story…), ainsi que de nombreuses archives.

En réunissant les différentes facettes d’une œuvre qui s’est inlassablement attaquée aux pouvoirs et aux conventions, faisant tomber les masques avec une liberté jubilatoire, cette rétrospective révèle toute la contemporanéité du regard de William Klein.

Klein est toujours resté fidèle à lui-même. C’est aussi avec le désir de rester fidèle au tumulte qu’il aimait saisir « à bras le corps » que cette rétrospective a été conçue. La rétrospective est accompagnée d’un accrochage d’une sélection d’œuvres photographiques de William Klein, conservées à la MEP.

De juin à septembre 2026 et à l’occasion du centenaire de William Klein, la MEP lui rend hommage à travers une rétrospective cinématographique exceptionnelle, réalisée en partenariat avec le Studio William Klein. Le cycle de projections se prolonge par un accrochage de photographies issues des collections de la MEP, ainsi que par des œuvres graphiques et des ouvrages, déployés dans les espaces.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/la-retrospective-william-klein-films-etc/ +33144787500 info@mep-fr.org



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