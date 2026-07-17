La Ronde du veilleur de nuit, Place du château, Strasbourg
vendredi 18 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg
Informations pratiques
La Ronde du veilleur de nuit Vendredi 18 septembre, 21h00 Place du château Bas-Rhin
2 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des principaux monuments qui constituent la richesse du patrimoine local.
Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « universitepopulaire.krutenau@laposte.net »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des principaux monuments qui constituent la richesse du patrimoine local.
Emmanuelle Vierling-Kovar
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