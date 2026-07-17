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La Ronde du veilleur de nuit, Place du château, Strasbourg

vendredi 18 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

La Ronde du veilleur de nuit, Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
2 €, gratuit pour les moins de 16 ans

La Ronde du veilleur de nuit Vendredi 18 septembre, 21h00 Place du château Bas-Rhin

2 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des principaux monuments qui constituent la richesse du patrimoine local.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « universitepopulaire.krutenau@laposte.net »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des principaux monuments qui constituent la richesse du patrimoine local.

Emmanuelle Vierling-Kovar

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