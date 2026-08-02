La ronde session Boeuf sans viande x The more factory Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
vendredi 25 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
SPOKEN WORD, R&B ET GROSSES VIBRATIONS !
LA RONDE, c’est quoi le concept ? C’est la rencontre au sommet entre Bœuf Sans Viande (les pros des dégustations poétiques et du jazz) et The More Factory (l’incubateur de pépites R&B et Neo-Soul). Ensemble, ils te préparent une soirée 100 % impro, vivante, collective et sans chichi.
Ici, pas de barrières ni de recherche de performance à tout prix. Que tu sois poète, musicien, chanteur ou juste là pour kiffer le son, tu as ta place. Chacun amène sa couleur, sa voix et sa bonne humeur pour nourrir le cercle. Un chœur qui part de rien, une boucle de basse improvisée, un texte qui donne des frissons… tout se crée en direct sous tes yeux (et avec tes oreilles). Dans LA RONDE, il n’y a pas de spectateur passif : le centre est partout, et l’humain passe avant tout !
Si tu aimes quand ça groove, quand ça partage et quand ça mélange les genres avec générosité, bloque ta soirée, prends ta place et viens faire vivre le cercle avec nous !
Pose ton flow, ramène ta voix car à Communale Saint-Ouen, la scène est ouverte et le cercle est à toi !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 23h00
payant
dès 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/la-ronde-session-boeuf-sans-viande-x-the-more-factory/
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