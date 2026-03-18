La roulotte dans les quartiers de Varennes Vauzelles

Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Cet été, la culture part en vadrouille à Varennes-Vauzelles !

La médiathèque et la ludothèque prennent la route à bord de la Biblioroulotte et s’installent au cœur des quartiers pour proposer des animations gratuites autour du livre et du jeu, ainsi que des ateliers artistiques, pour petits et grands.

Un rendez-vous convivial et itinérant pour petits et grands, placé sous le signe de la découverte, de la créativité et du partage.

Du 7 au 31 juillet

Du mardi au vendredi, de 14h à 18h

À Veninges rue Louise de Vilmorin (près du Carré Jeune)

Du 4 au 28 août

Du mardi au vendredi, de 14h à 18h

Square Maurice Thorez

Que vous soyez lecteur passionné, joueur curieux ou simplement en quête d’un moment agréable, laissez-vous surprendre par cette bibliothèque pas comme les autres ! .

Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 02 59 mediatheque@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : La roulotte dans les quartiers de Varennes Vauzelles

L’événement La roulotte dans les quartiers de Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)