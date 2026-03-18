Vendredis de l’été#6 SHHH !!!

Place du Président Petit Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 21:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 10 juillet à 21h avec SHHH !!!

SHHH !!! raconte l’histoire de la relation entre Lilah et Pirucho, deux personnages qui communiquent avec leur corps à travers des acrobaties et des pantomimes, surmontant les conflits et partageant avec le public un monde universel plein d’absurdités et de prouesses surprenantes. Comme des personnages tout droit sortis d’une bande dessinée, Lilah et Pirucho nous embarquent dans un univers tout en subtilités, où la poésie du corps trouve judicieusement sa place dans le monde du cirque, mariant langages de l’acrobatie en duo et du clown.

Avec Agustina Ballester et Pablo Censi Compagnie A Tope

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Place du Président Petit Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été#6 SHHH !!!

L’événement Vendredis de l’été#6 SHHH !!! Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)