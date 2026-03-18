Vendredis de l’été#6 Hip Hop Classic Parade Skatepark de Francheville Varennes-Vauzelles

Vendredis de l’été#6 Hip Hop Classic Parade

Skatepark de Francheville Rue Louis Michaud Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 17 juillet à 21h avec Hip Hop Classic Parade

C’est une boum, c’est un bal, c’est un hit-parade pour petits et grands. Une grande fête où l’on danse, casque sur les oreilles, guidé par deux danseurs, sur des tubes de la musique classique, opératique, pop, rap ou disco ! Une playlist composée de Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz…

Tour à tour, les enfants de 7 à 107 ans traverseront l’opéra Carmen, la bande-originale du film Saturday Night Fever… on n’est même pas à l’abri de danser une bourrée bretonne-autrichienne-libanaise !

De David Rolland Chorégraphies

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Skatepark de Francheville Rue Louis Michaud Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredis de l’été#6 Hip Hop Classic Parade

L’événement Vendredis de l’été#6 Hip Hop Classic Parade Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)