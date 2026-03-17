Vendredis de l’été #6 Bal(l)des contées Route de Niffon Varennes-Vauzelles

Vendredis de l’été #6 Bal(l)des contées

Route de Niffon Etang de Niffond Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 22:15:00

Date(s) :

2026-07-24

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 24 juillet à 21h avec Bal(l)des contées

Quatre artistes comédiens, chanteurs et musiciens vous proposent une balade à travers le temps. Une immersion sensorielle où les yeux, les oreilles et l’esprit seront charmés.

Plusieurs escales choisies parmi des extraits du répertoire littéraire et musical classique et contemporain viennent scander ce moment unique et original où se côtoient avec bonheur Giono, Fernando Pessoa, Mariette Navarro, Rémi de Vos, G. Orwell et tant d’autres.

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Par le Théâtre du Temps Pluriel

Avec Olivier Broda (jeu),Bruno Ducret (violoncelle/chant), Johanna Rousset (jeu/chant), Eve Weiss (jeu)

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Route de Niffon Etang de Niffond Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredis de l’été #6 Bal(l)des contées

L’événement Vendredis de l’été #6 Bal(l)des contées Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)