Vendredis de l’été #6 Nino Garcia y Familia

Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 7 août à 21h avec Nino Garcia y Familia

Ambiance festia gitana avec Nino Garcia y FamiliA qui réunit sur scène une famille de musiciens et chanteurs pour qui chaque note jouée est un écho du passé et une promesse d’avenir.

À travers des styles musicaux qui dialoguent, de la rumba catalana aux sonorités flamencas et andalouses, des rythmes traditionnels aux improvisations libres, ce spectacle est une ode à la transmission, à la richesse de la diversité générationnelle, et à cette force universelle qui les relie tous la musique gitane.

Ce vendredi de l’été sera accompagné d’un marché de l’été, profitez de la soirée pour flâner entre les stands de commerçants et d’artisans, vous régaler auprès des foodtrucks et vous installer tranquillement pour savourer le concert.

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été #6 Nino Garcia y Familia

L’événement Vendredis de l’été #6 Nino Garcia y Familia Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)