Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles !

Place du Président Petit Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Les 13 et 14 juillet se préparent à Varennes-Vauzelles !

La Ville vous donne rendez-vous pour deux journées festives et conviviales à l’occasion de la Fête nationale

Le 13 juillet, venez profiter d’animations, d’un temps festif en musique et d’une soirée qui se prolongera jusqu’à la nuit, dans une ambiance conviviale au cœur de la ville

Le 14 juillet, place au temps commémoratif avec la cérémonie officielle organisée en matinée

Infos pratiques Fête Nationale, le 13 juillet, place de l’église, place du Président Petit et le 14 juillet, devant la stèle de la Mairie. Tout le programme est sur varennes-vauzelles.fr .

Place du Président Petit Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 mairie@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles !

L’événement Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles ! Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers