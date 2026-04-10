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La route vue du guidon formation théorique Le 4 Châtellerault Châtellerault

La route vue du guidon formation théorique Le 4 Châtellerault Châtellerault

La route vue du guidon formation théorique Le 4 Châtellerault Châtellerault vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le 4 Châtellerault

Adresse : 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Châtellerault

La route vue du guidon formation théorique

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

D’une durée de 2h, cette formation animée par Re-Cycles permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour améliorer et sécuriser sa pratique du vélo et/ou sa conduite en voiture pour la sécurité de tous.   .

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99  maiavelo@grand-chatellerault.fr

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English : La route vue du guidon formation théorique

L’événement La route vue du guidon formation théorique Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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