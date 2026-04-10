La route vue du guidon formation théorique Le 4 Châtellerault Châtellerault
La route vue du guidon formation théorique Le 4 Châtellerault Châtellerault vendredi 29 mai 2026.
Châtellerault
La route vue du guidon formation théorique
Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
D’une durée de 2h, cette formation animée par Re-Cycles permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour améliorer et sécuriser sa pratique du vélo et/ou sa conduite en voiture pour la sécurité de tous. .
Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr
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English : La route vue du guidon formation théorique
L’événement La route vue du guidon formation théorique Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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