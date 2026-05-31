La ruche des contes, Salle Chartreuse St André, Bordeaux

La ruche des contes Samedi 27 juin, 19h00 Salle Chartreuse St André Gironde

tout public à partir de 7 ans, tarif unique 8€, possibilité de réservation en ligne ou sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

L’association « les Arts-Penteurs » souhaite promouvoir les arts-vivants. A ce titre, elle organise un atelier et des stages de formation à la transmission orale des contes. Ces temps sont animés par des professionnels.

Chaque année, cet atelier « les Arts-Contés », propose un spectacle pour partager ses découvertes. Ce 27 juin, 10 conteurs vous feront voyager dans leurs univers : vous rencontrerez une reine des abeilles, des femmes qui veulent être maîtres de leurs destins, une souris qui ne veut plus avoir peur, un homme dont la vie est transformée par le chant d’un oiseau…

Laissez-vous porter et écoutez ces récits venus du fond des âges.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange autour d’un verre de l’amitié et quelques grignotages préparés par les conteurs.

Au plaisir de vous y rencontrer

Les Arts-Penteurs

Salle Chartreuse St André 194 av Mal de Lattre de Tassigny – 33200 BORDEAUX Caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-arts-penteurs/evenements/la-ruche-des-contes »}, {« type »: « email », « value »: « lesartspenteurs@gmail.com »}]

Comme chaque année, l’atelier « les Arts-Contés » vous présente son spectacle de fin d’année. Venez rêver, voyager et partager un moment hors du temps… spectacle conte