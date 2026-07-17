La sagesse des fruits de garde, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Informations pratiques

La sagesse des fruits de garde 3 – 9 octobre Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T16:00:00+02:00

Exposition organisée dans le cadre de la Semaine Cévenole.

En Cévennes, l’automne est une saison de générosité.

Nos aïeux l’avaient bien compris : les fruits de garde étaient le trésor de l’hiver. Pommes se conservant jusqu’à Pâques, poires patientant sagement dans la cave, coings transformés en pâtes dorées… Venez redécouvrir ces variétés oubliées, leurs histoires et les savoir-faire qui les accompagnent.

Aujourd’hui, le Centre national de Pomologie vous invite à une exposition immersive pour voir, toucher, sentir et goûter l’automne comme jamais !

Sous un chapiteau décoré, découvrez :

Une collection de fruits d’automne (pommes, poires, coings, figues, noix, châtaignes…) mis en scène pour révéler leur beauté et leur diversité.

Des panneaux explicatifs pour comprendre :

La sélection massale : comment nos ancêtres choisissaient les meilleurs arbres.

Les us et coutumes : récolte, conservation, transformation (séchage, confitures, fermentation…).

La préservation des variétés : pourquoi et comment protéger ce patrimoine aujourd’hui ?

« L’Arbre à Souvenirs » : partagez vos recettes, vos astuces ou vos souvenirs liés aux fruits de garde. Une façon de transmettre ensemble ces savoirs précieux.

Parce que chaque fruit raconte une histoire, et que chaque variété cévenole mérite d’être célébrée. Cette exposition est une invitation à voyager dans le temps, à redécouvrir des saveurs oubliées et à s’engager pour leur préservation.

Rejoignez-nous pour une expérience unique, où la tradition rencontre la modernité.

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Une exposition autour des variétés, usages et savoir-faire cévenols.