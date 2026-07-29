La Sainte-Victoire et sa géologie Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

La Sainte-Victoire et sa géologie

Samedi 26 septembre 2026.

Durée : Journée (8h) .

Samedi 10 octobre 2026.

Durée : Journée (8h) .

Samedi 7 novembre 2026.

Durée : Journée (8h) . Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-10 2026-11-07

Explorez les secrets géologiques de la Sainte-Victoire au fil de trois randonnées.

Trois journées sont nécessaires pour appréhender la géologie de ce massif emblématique de la Provence (autres sorties prévues sur le même site les 10 octobre et 7 novembre 2026). Cette première sortie se concentrera sur les secteurs est et central, de Saint-Ser à la Maison de la Sainte-Victoire. Au fil de la randonnée, vous apprendrez à lire les paysages et à comprendre la formation de ce relief spectaculaire, entre plissements, failles et traces du passé.



Nous poursuivrons l’exploration géologique de ce massif emblématique de la Provence (voir sortie du 26 septembre 2026), avec une seconde journée consacrée à sa partie ouest, autour de Roques-Hautes. Ce secteur révèle d’autres facettes de la Sainte-Victoire, avec des formations rocheuses et des paysages contrastés. L’occasion d’approfondir vos connaissances et de mieux comprendre l’évolution de ce territoire au fil du temps.

Cette troisième journée (sorties du 26 septembre et 10 octobre) vous conduit sur le secteur du Tholonet et du barrage Zola, au cœur de paysages chargés d’histoire du Massif de la Sainte-Victoire.



Entre reliefs remarquables et ouvrages emblématiques, vous découvrirez comment géologie et activités humaines se sont entremêlées pour façonner ces lieux. Une belle conclusion pour appréhender toute la richesse géologique de ce massif emblématique de la Provence. .

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

Discover the geological secrets of Sainte-Victoire on three hikes.

L’événement La Sainte-Victoire et sa géologie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]