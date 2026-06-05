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La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère

La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Jules-Nadi

Adresse : Kiosque à musique

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans

Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Arthémusic avec le chanteur Gabriel Ngamenyeng Otou
Instrument piano électrique
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Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51  contact@ville-romans26.fr

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English :

Arthémusic: with singer Gabriel Ngamenyeng Otou
Instrument: electric piano

L’événement La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme

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