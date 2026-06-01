La santé dans votre quartier : sensibilisation au tabac à Saint-Augustin, Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux

La santé dans votre quartier : sensibilisation au tabac à Saint-Augustin Mercredi 3 juin, 10h00 Place de l’Église Saint-Augustin Gironde

Gratuit et sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai, la Ville de Bordeaux propose un rendez-vous pour parler santé et tabac dans votre quartier : le 3 juin de 10h à 12h, sur la Place de l’église Saint-Augustin, en parallèle du marché.

Ce temps d’échange, ouvert à toutes et tous, sera consacré à la sensibilisation autour du tabac.

Deux professionnelles de santé spécialisées en tabacologie de l’Hôpital Suburbain du Bouscat et du CHU de Bordeaux seront présentes pour vous informer et pour répondre à toutes vos questions.

Le stand permettra d’échanger librement autour du tabac, de mieux connaître les risques liés à sa consommation et de découvrir les accompagnements possibles pour réduire ou arrêter sa consommation.

Gratuit et sans inscription.

Place de l’Église Saint-Augustin Pl. de l’Église Saint-Augustin33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai), rendez-vous Place de l’Église à Saint-Augustin pour parler tabac. santé tabac

Espace sans tabac devant une école bordelaise. (Crédit : T.S – Ville de Bordeaux)