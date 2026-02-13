La scène des gladiateurs, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

La scène des gladiateurs Vendredi 6 mars, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

entrée au musée + 5 € – Gratuit Carte jeune

Deux gladiateurs s’affrontent : à gauche, un mirmillon avec son long bouclier vertical qui le protège du Thrace à droite. Leur combat est spectaculairement violent et rapide.

Une visite proposée dans le cadre de l’événement « 1 mois 1 oeuvre » et de la saison antique au musée.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée d’un rare relief de combats de gladiateurs avec Anne Ziéglé, conservatrice en charge des collections antiques. musée d’Aquitaine antique

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux