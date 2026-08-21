La science-fiction d’hier à demain : rencontre avec Ariel Kyrou, Médiathèque du parc Ronsard, Vendôme

Informations pratiques

La science-fiction d’hier à demain : rencontre avec Ariel Kyrou Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque du parc Ronsard Loir-et-Cher

50 places maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

La science-fiction d’hier à demain : rencontre avec Ariel Kyrou

Pourquoi lire de la science-fiction ? Que dit-elle de l’avenir, mais surtout, de notre présent ? Alors que nous sommes coincés entre une logique de démesure technologique et celle d’une apocalypse environnementale, comment imaginer un futur positif et désirable ?

Venez écouter Ariel Kyrou explorer les différents genres et les enjeux de la science-fiction. Il nous fera découvrir des œuvres qui invitent le lecteur à « envisager des horizons alternatifs à notre réalité extractiviste et hyper capitaliste ici et maintenant. »

Ariel Kyrou est journaliste, écrivain et essayiste, directeur éditorial du Laboratoire des solidarités de la Fondation Cognacq-Jay. Il est l’auteur d’essais consacrés à la science-fiction : Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy ? (et aller chez son libraire), Dans les imaginaires du futur ou encore Philofictions : des imaginaires alternatifs pour la planète. Il a également postfacé des anthologies de nouvelles publiées par les éditions Actu-SF, comme Par-delà l’horizon ou Nos futurs solidaires

Médiathèque du parc Ronsard rue poterie 41100 vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture