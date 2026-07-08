Vendôme à la Folie à Vendôme Vendôme
samedi 5 septembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
Vendôme à la Folie à Vendôme
Rue du Change Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Fête du sport, des associations et braderie.
Vendôme à la Folie à Vendôme. Les commerçants sont prêts et vous attendent pour partager une rentrée où bonnes affaires et bonne humeur feront bon ménage. Braderie des commerçants. Sans oublier la journée des associations. .
Rue du Change Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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English :
Sports and associations festival and jumble sale.
L’événement Vendôme à la Folie à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT41
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