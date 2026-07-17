UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montélimar

La séance maudite : Evil Dead Burn, Les Templiers, Montélimar

jeudi 17 septembre 2026 · Les Templiers · Montélimar

La séance maudite : Evil Dead Burn, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Les Templiers
Adresse
place du Temple, Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme

La séance maudite : Evil Dead Burn Jeudi 17 septembre, 20h45 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:45:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:45:00+02:00

Notre rdv mensuel autour du cinéma de genre !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F597788/D1789670700/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale

À voir aussi à Montelimar (Drôme)