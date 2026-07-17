AGENDA · Montélimar
La séance maudite : Evil Dead Burn, Les Templiers, Montélimar
jeudi 17 septembre 2026 · Les Templiers · Montélimar
Informations pratiques
La séance maudite : Evil Dead Burn Jeudi 17 septembre, 20h45 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:45:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:45:00+02:00
Notre rdv mensuel autour du cinéma de genre !
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F597788/D1789670700/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale
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