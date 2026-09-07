La Seconde Surprise de l’amour, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

La Seconde Surprise de l’amour Vendredi 25 septembre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Création du Mois Molière 2026, La Seconde Surprise de l’amour est le deuxième volet indépendant de deux comédies où Marivaux illustre la cohabitation explosive entre la susceptibilité et l’amour.

Deux aristocrates voisins vivent un deuil amoureux et semblent consolables. Leur désespoir les rapproche, mais leur orgueil les empêche de s’avouer mutuellement leur amour. Les pressions maladroites de rivaux et de domestiques les plongent dans une embrouille inextricable.

Une production du Collectif Voix des Plumes. Avec le soutien de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, le Centre Culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi et le théâtre Le Ranelagh. Une création Mois Molière 2026. Avec le soutien de l’ADAMI (société des artistes-interprètes).

Gratuit sur réservation

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

En partenariat avec Versailles Grand Parc, la ville de Bougival vous invite à la présentation de la Saison culturelle 2026-2027 suivie de La Seconde Surprise de l’Amour. amour surprise théâtre Marivaux

Rodriguez