LA SECONDE VIE D’UN ARBRE Savigny-en-Véron

LA SECONDE VIE D’UN ARBRE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Les arbres têtards du bocage du Véron sont un véritable trésor pour la biodiversité. On dit qu’ils sont morts, mais le sont-ils réellement ? Ils accueillent une faune et une flore remarquables. Partez à leur découverte et identifiez les différentes espèces présentes.

Balade nature

De 7 à 99 ans

En compagnie d’un animateur de la LPO Touraine

Les arbres têtards du bocage du Véron sont un véritable trésor pour la biodiversité. On dit qu'ils sont morts, mais le sont-ils réellement ? Ils accueillent une faune et une flore remarquables. Partez à leur découverte et identifiez les différentes espèces présentes.

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

The pollarded trees of the Véron bocage are a real treasure trove for biodiversity. People say they’re dead, but are they really? They are home to some remarkable flora and fauna. Discover them and identify the different species present.

