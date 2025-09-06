La semaine estivale des arts à l’espace François Mengelatte et en itinérance Lourdes
La semaine estivale des arts à l’espace François Mengelatte et en itinérance Lourdes lundi 27 juillet 2026.
Lourdes
La semaine estivale des arts
à l’espace François Mengelatte et en itinérance LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet.
Alain-Jacques Lévrier Mussat propose pour une semaine d’immersion dans un univers artistique, à travers des ateliers pour les enfants et les adultes.
Les ateliers sont ouverts à tous, à partir de 7 ans, au tarif de 25 € par personne la semaine.
Inscription à: culture@ville-lourdes.fr, dans la limite des places disponibles.
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à l’espace François Mengelatte et en itinérance LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie culture@ville-lourdes.fr
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English :
Monday, July 27, through Friday, July 31.
Alain-Jacques Lévrier Mussat offers a week-long immersion into the world of art through workshops for children and adults.
The workshops are open to everyone ages 7 and up, at a cost of 25 € per person per week.
To register, email culture@ville-lourdes.fr. Space is limited.
L’événement La semaine estivale des arts Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65
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