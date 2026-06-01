La SHAAPT reçoit Olivier BAL Librairie un Brin de Lecture Thouars

Thouars

La SHAAPT reçoit Olivier BAL

Librairie un Brin de Lecture 23 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dans le cadre de ses rencontres littéraires, la SHAAPT accueille le romancier Olivier Bal, pour un échange suivi d’une séance de dédicaces.

Dans le cadre de ses rencontres littéraires, la SHAAPT accueille le romancier Olivier Bal. Révélé en 2015 avec son 1er titre multi-primé, Les limbes , Olivier Bal s’est imposé comme l’un des grands noms du thriller français.

Par l’habileté de son écriture, la psychologie de ses personnages et la construction de ses intrigues, souvent en lien avec l’actualité et en résonnance avec notre monde contemporain, Olivier Bal séduit la critique et a conquis un lectorat de plus en plus nombreux.

Olivier Bal sera à la librairie Brin de Lecture, pour un échange suivi d’une séance de dédicaces (accès libre en fonction des

places disponibles).

En soirée, un dîner est proposé par la SHAAPT au cours duquel l’auteur se racontera de façon conviviale et spontanée (sur réservation). .

Librairie un Brin de Lecture 23 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 37 19 mecenat@shaapt.fr

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English : La SHAAPT reçoit Olivier BAL

As part of its literary series, SHAAPT is hosting novelist Olivier Bal for a discussion followed by a book signing.

L’événement La SHAAPT reçoit Olivier BAL Thouars a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais