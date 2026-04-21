La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris
La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris samedi 25 avril 2026.
La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris Samedi 25 avril, 23h00 10/12/15€
Samedi 25 avril, fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Tropiques pour transpirer jusqu’à l’aube !
Samedi 25 AVRIL fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA vol. #5 !!
Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube ! ☀️
Après le SOLD OUT des éditions précedentes, on revient à notre GQ aka LA BELLEVILLOISE (Paris 20) de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 ! ✨
★|★▬▬▬▬ LA SHATTARENA #5 ▬▬▬▬★|★
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ TWERK II PERREO II TROPICAL ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
◆ CARIBBEAN ◆ LATINO ◆ AFRO ◆ BRAZIL ◆
#shatta #dancehall #konpa #caribbean #afro
#reggaeton #bailefunk #najja #brazil #amapiano
#urbantropical #afrobeats #afropop #afrolatino
LA BELLEVILLOISE, 19-21 rue Boyer – Paris 20
25 AVRIL 23H-6H ▦ CLUB & FORUM
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★ LE MOS COLLECTIF ★
SHATTA / DANCEHALL / BOUYON
AFRO URBAN / CARIBBEAN VIBES
★ DJ CUCURUCHO & GHOST NEBULA
FROM GROOVALIZACION DJs ★
REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO
AMAPIANO / AFROBEATS / ZOUK / KOMPA
PAF : 10€ prévente (+ frais de gestion)
[https://shotgun.live/events/la-shattarena-25-04-26](https://shotgun.live/events/la-shattarena-25-04-26)
Sur place : 12€ av. minuit // 15€ après minuit
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❉|❉ INFOS ❉|❉
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LA BELLEVILLOISE
19-21 rue Boyer – Paris 20
Ⓜ️ Ménilmontant & Gambetta
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/la-shattarena-25-04-26
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris
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