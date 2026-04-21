La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris Samedi 25 avril, 23h00 10/12/15€

Samedi 25 avril, fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Tropiques pour transpirer jusqu’à l’aube !

Samedi 25 AVRIL fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA vol. #5 !!

Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube ! ☀️

Après le SOLD OUT des éditions précedentes, on revient à notre GQ aka LA BELLEVILLOISE (Paris 20) de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 ! ✨

★|★▬▬▬▬ LA SHATTARENA #5 ▬▬▬▬★|★

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ TWERK II PERREO II TROPICAL ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

◆ CARIBBEAN ◆ LATINO ◆ AFRO ◆ BRAZIL ◆

#shatta #dancehall #konpa #caribbean #afro

#reggaeton #bailefunk #najja #brazil #amapiano

#urbantropical #afrobeats #afropop #afrolatino

LA BELLEVILLOISE, 19-21 rue Boyer – Paris 20

25 AVRIL 23H-6H ▦ CLUB & FORUM

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❉|❉ LINE UP ❉|❉

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★ LE MOS COLLECTIF ★

SHATTA / DANCEHALL / BOUYON

AFRO URBAN / CARIBBEAN VIBES

★ DJ CUCURUCHO & GHOST NEBULA

FROM GROOVALIZACION DJs ★

REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO

AMAPIANO / AFROBEATS / ZOUK / KOMPA

PAF : 10€ prévente (+ frais de gestion)

[https://shotgun.live/events/la-shattarena-25-04-26](https://shotgun.live/events/la-shattarena-25-04-26)

Sur place : 12€ av. minuit // 15€ après minuit

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❉|❉ INFOS ❉|❉

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LA BELLEVILLOISE

19-21 rue Boyer – Paris 20

Ⓜ️ Ménilmontant & Gambetta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/la-shattarena-25-04-26

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris



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