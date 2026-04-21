La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris
La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris dimanche 26 avril 2026.
Rendez-vous à La Bellevilloise de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 !
CLUB & FORUM ~ 2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES
Samedi 25 avril, fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube…
Le samedi 25 avril 2026
de 23h00 à 06h00
gratuit sous condition
De 10 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T23:00:00+02:00_2026-04-25T06:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris
https://www.facebook.com/events/1325694712740582/
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