La Sirène fête la Nuit Blanche des enfants 2026 Square du Cardinal-Wyszynski PARIS

A l’occasion de la Nuit Blanche du 6 juin 2026, les musiciens de La Sirène vous attendent pour une fin d’après midi musicale magique en famille.

Au programme de la Nuit Blanche des Enfants : un rendez-vous familial à 17h30 au Square du Cardinal Wyszynski dans le 14ème pour un spectacle musical et dansant d’environ 1h. Les musiciens seront accompagnés par les élèves de l’école de cirque Flip Flap.

L’évènement sera gratuit et sans réservation.

Venez célébrer l’amour avec nous en musique et en dansant !

Nuit blanche 2026 | La Sirène de Paris

A l’occasion de la Nuit Blanche des enfants 2026, les musiciens de La Sirène vous attendent pour une soirée musicale magique en famille.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS

https://lasirenedeparis.fr/agenda-la-sirene-de-paris/nuit-blanche-2026 +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



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