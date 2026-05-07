La Sirène fête la Nuit Blanche des enfants 2026 Square du Cardinal-Wyszynski PARIS
La Sirène fête la Nuit Blanche des enfants 2026 Square du Cardinal-Wyszynski PARIS samedi 6 juin 2026.
A l’occasion de la Nuit Blanche du 6 juin 2026, les musiciens de La Sirène vous attendent pour une fin d’après midi musicale magique en famille.
Au programme de la Nuit Blanche des Enfants : un rendez-vous familial à 17h30 au Square du Cardinal Wyszynski dans le 14ème pour un spectacle musical et dansant d’environ 1h. Les musiciens seront accompagnés par les élèves de l’école de cirque Flip Flap.
L’évènement sera gratuit et sans réservation.
Venez célébrer l’amour avec nous en musique et en dansant !
Nuit blanche 2026 | La Sirène de Paris
A l’occasion de la Nuit Blanche des enfants 2026, les musiciens de La Sirène vous attendent pour une soirée musicale magique en famille.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h30 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00
Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS
https://lasirenedeparis.fr/agenda-la-sirene-de-paris/nuit-blanche-2026 +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
Afficher la carte du lieu Square du Cardinal-Wyszynski et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Open air dans le Square Monseigneur Maillet ! Square Monseigneur Maillet Paris 7 mai 2026
- On révise les chants des oiseaux en visio ! Maison Paris Nature Paris 7 mai 2026
- De l’Art nouveau à l’Art déco : Robert Mallet-Stevens et la villa Cavrois Club Montparnasse Paris 7 mai 2026
- Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté », Librairie Compagnie, PARIS 7 mai 2026
- Conférence-débat « Sexualité et identifications minoritaires : comment les jeunes questionnent l’ordre de genre » Institut national d’études démographiques (Ined) Aubervilliers 7 mai 2026