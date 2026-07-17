La Smala, hip-hop méditerranéen et créations artistiques, Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

La Smala, hip-hop méditerranéen et créations artistiques Dimanche 20 septembre, 18h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Représentation d’une création originale de LA SMALA en avant-première internationale avec des danseurs de Chypre et Grèce, projet labellisé Saison Méditerranée par l’Institut Français.

Représentation de Prélude de la compagnie Accrorap de Kader Attou.

Bal hip-hop méditerranéen avec les danseurs de Chypre et Grèce et la compagnie Accrorap : démonstration de figures hip-hop, invitation au public à danser, DJ Set de DJ Jikay.

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, Place de la République.

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Spectacle de hip-hop

© Eliya Ca