La Soirée du Gospel, Cathédrale Saint-Louis, Versailles

Informations pratiques

La Soirée du Gospel Samedi 7 novembre, 20h45 Cathédrale Saint-Louis Yvelines

Tarif Normal : 32 €/ Tarif Enfant (entre 6 et 12 ans) : 5 €/ Tarif Baby (5 ans et moins) : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:45:00+01:00 – 2026-11-07T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:45:00+01:00 – 2026-11-07T22:15:00+01:00

Après une tournée triomphale, la voix d’or « from New Orleans », Nicole Slack Jones, revient en France avec un nouveau spectacle, accompagnée de ses irrésistibles Soul Sisters. Gospel traditionnel américain, Soul Music, puissance, ferveur, frissons : préparez-vous à vivre l’effet “WOW” !

Icône du Gospel et de la Soul, Nicole a récemment chanté lors des matchs NBA à Paris Bercy, clôturé Jazz à Juan et fait vibrer la Cathédrale Notre-Dame de Reims, avant de recevoir le tout premier Clive Davis Memorial Award à l’Ischia Global Film & Music Festival.

Au fil de sa carrière, elle a partagé la scène avec Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Zucchero, Aloe Blacc, Earth, Wind & Fire, Richard Cocciante et bien d’autres.

À la Cathédrale Saint-Louis de Versailles, Nicole Slack Jones & The Soul Sisters promettent une soirée vibrante, généreuse et inoubliable. Il ne serait pas étonnant que vous vous leviez, pour laisser échapper un “Hallelujah !” !

Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoireedugospel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 00 78 04 »}]

Vivez La Soirée du Gospel, concert de gospel traditionnel américain from New Orleans, avec Nicole Slack Jones & The Soul Sisters.

©NSJ Productions – La Soirée du Gospel