La soirée emblématique de La Chronologic est cet été à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

La Machine réouvre ses portes pour La CHRONOLOGIC !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !

CHRONOLOGIC

Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé. Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic is back on track à La Machine ce samedi 18 juillet 2026 !

Le samedi 18 juillet 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T02:55:00+02:00

fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T23:55:00+02:00_2026-07-18T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris



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