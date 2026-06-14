La soirée FERVO FLUXO « édition estivale » : le 26 juin 2026 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 27 juin 2026.

Samedi 26 juin, pour la première édition de la série estivale, Fervo Fluxo investit nos deux étages !

Au Central, Fervo Fluxo invite Bronka, DJ Ray B2B Bassan, le duo basé à Los Angeles Mango & Ginger, ainsi qu’Ant Fervo en support.

En Chaufferie, en collaboration avec Rio Core Focus, nous accueillons le duo carioca basé à Barcelone DJ Malira & Izzi.

Tout au long de la soirée, leur équipe de danseurs et danseuses les rejoindront sur scène.

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Comme pour chacun de nos événements, nous demandons à tous les participant·e·s de faire preuve de respect. Notre espace est inclusif et nous appliquons une politique de tolérance zéro envers toute forme de harcèlement ou de discrimination.

Ambiance estivale et funk brésilienne à La Machine du Moulin Rouge avec Fervo FLuxo le samedi 26 juin 2026 !

Le vendredi 26 juin 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 16 à 24 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T02:59:00+02:00

fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T23:59:00+02:00_2026-06-26T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/fervo-fluxo-bronka-dj-ray-b2b-bassan-mango-ginger/ https://fb.me/e/8VbGkq8px https://fb.me/e/8VbGkq8px



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