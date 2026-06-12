LA soirée Lolita is back2back à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris
LA soirée Lolita is back2back à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 14 juin 2026.
Après 2 soirées réussis entre nos murs, Lolita voit toujours plus grand avec une soirée constituée de live, dj sets et performances !
On va danser, trinquer et surtout s’aimer très fort !
Que tu préfères la pop, l’hyperpop ou si t’es plus r&b
Baby, toi même tu sais,
Ce soir-là on sera tous.tes Lolita !
LINE-UP :
HELENE IN PARIS (LIVE)
LAKNA (LIVE)
LALLA RAMI (LIVE)
KHAL ALI
ANDREI OLARIU
BOMO
KLEMEE
LANA COTTA
SINISTRA (& more TBA)
La soirée pop/hyperpop Lolita débarque le 13 juin 2026 à La Machine du Moulin Rouge avec un line-up iconique !
Le samedi 13 juin 2026
de 23h55 à 06h00
payant
15 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T02:55:00+02:00
fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T23:55:00+02:00_2026-06-13T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/lolita/ https://fb.me/e/buPYmLLkd https://fb.me/e/buPYmLLkd
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