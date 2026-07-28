La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle · Manosque
Informations pratiques
Manosque
La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026
Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 Allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
+ frais de location
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 22:30:00
fin : 2026-09-25 23:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Concert dessiné avec le chanteur et musicien Arthur H et l’illustrateur et auteur de BD Alfred.
Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.
.
Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 Allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Drawing Concert featuring singer and musician Arthur H and illustrator and comic book author Alfred.
Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.
L’événement La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
À voir aussi à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)
- Arrivée de l’étape 2 de La Vuelta Manosque 23 août 2026
- Faites de la Gold et de la Moto Salle Osco Manosco Manosque 11 septembre 2026
- Festival Les Correspondances de Manosque 2026 Manosque 23 septembre 2026
- La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel par Yannick Haenel, Mahut et (distribution en cours) Les Correspondances 2026 Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Manosque 23 septembre 2026
- Les romans des Correspondances de Manosque Place Marcel Pagnol Manosque 24 septembre 2026