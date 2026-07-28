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La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque

samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle · Manosque

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle
Adresse
1 Allée de Provence
Ville
04100 Manosque
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
20 20 20 + frais de location

Manosque

La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026

Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 Allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 22:30:00
fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Concert dessiné avec le chanteur et musicien Arthur H et l’illustrateur et auteur de BD Alfred.
Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.
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Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 Allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83  contact@correspondances-manosque.org

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English :

A Drawing Concert featuring singer and musician Arthur H and illustrator and comic book author Alfred.
Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.

L’événement La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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