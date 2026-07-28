La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque

Informations pratiques

Manosque

La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026

Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 Allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 22:30:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Concert dessiné avec le chanteur et musicien Arthur H et l’illustrateur et auteur de BD Alfred.

Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.

.

Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 Allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Drawing Concert featuring singer and musician Arthur H and illustrator and comic book author Alfred.

Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.

L’événement La Solidité du rêve d’Arthur H et Alfred Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque