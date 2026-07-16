La Solitude – Histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice, Maison Saint-Sulpice, Paris

Informations pratiques

La Solitude – Histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice 18 et 19 septembre Maison Saint-Sulpice Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une plongée dans quatre siècles d’histoire spirituelle et intellectuelle. Cette exposition met en lumière l’histoire du noviciat de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, fondée par Jean-Jacques Olier au XVIIe siècle. À travers de nombreux documents d’archives et des œuvres d’art, le parcours permet de suivre l’évolution et de comprendre « l’esprit » de ce noviciat sulpicien, désigné sous le nom de « Solitude ». Ce temps de retraite permet, jusqu’aujourd’hui, de former des prêtres qui souhaitent se consacrer à la formation du clergé dans les séminaires.

Un rayonnement discret mais mondial. Lieu de formation et de discernement des vocations sacerdotales, le Séminaire Saint-Sulpice a accueilli des générations de futurs prêtres, venus de toute la France mais aussi du monde entier.

Une invitation à redécouvrir un patrimoine vivant. L’exposition s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Église de France, du diocèse de Paris mais aussi au patrimoine parisien discret et aujourd’hui méconnu.

Présentée une première fois en mai et juin, cette exposition sera de nouveau ouverte au public pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 (dès le mercredi 16 et jusqu’au samedi 19 septembre, de 9h30 à 18h00).

Maison Saint-Sulpice 6 rue du Regard 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 01 42 22 38 45 https://www.saintsulpicefrance.fr/ Métro Saint-Placide ou Sèvres-Babylone

Exposition « La Solitude – Histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice »

©Jean-Loup Lacroix