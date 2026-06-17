La soprano Anne Baquet chante au Paradis Lucernaire Paris

Informations pratiques

Baquet cadeau ! Une soprano étourdissante. Le Canard enchaîné,

De nouvelles rencontres entre auteurs et compositeurs.

Autant de créations qui s’entoureront cette fois de reprises qui

bercent notre inconscient collectif, qu’elles soient issues du

classique, de la pop, du jazz ou de la chanson. C’est ainsi que

cohabitent de manière farfelue, poétique ou surréaliste, Juliette, Bach,

François Morel, Chopin, Moustaki, Prévert, Rachmaninov, Marie-Paule

Belle, Thierry Escaich, Victor Haïm, Charles Gounod, Isabelle Mayereau…

En route pour un voyage insolite !

Inclassable et pétillante, la soprano Anne Baquet chante au Paradis.

Après avoir présenté « ABCd’airs » et « Come Bach » au Lucernaire, Anne Baquet prend le chemin du Paradis avec un nouveau piano-voix inédit.

Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 23 août 2026 :

dimanche

de 15h30 à 16h45

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T19:45:00+02:00

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Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/anne-baquet-chante-au-paradis/ +33145445734



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