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La soprano Anne Baquet chante au Paradis Lucernaire Paris

mercredi 17 juin 2026 · Lucernaire · Paris

La soprano Anne Baquet chante au Paradis Lucernaire Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 17 juin 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Lucernaire
Adresse
53 rue Notre-Dame des Champs
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Baquet cadeau ! Une soprano étourdissante.

Le Canard enchaîné,

De nouvelles rencontres entre auteurs et compositeurs.
Autant de créations qui s’entoureront cette fois de reprises qui
bercent notre inconscient collectif, qu’elles soient issues du
classique, de la pop, du jazz ou de la chanson. C’est ainsi que
cohabitent de manière farfelue, poétique ou surréaliste, Juliette, Bach,
François Morel, Chopin, Moustaki, Prévert, Rachmaninov, Marie-Paule
Belle, Thierry Escaich, Victor Haïm, Charles Gounod, Isabelle Mayereau…
En route pour un voyage insolite !

Inclassable et pétillante, la soprano Anne Baquet chante au Paradis.

Après avoir présenté « ABCd’airs » et « Come Bach » au Lucernaire, Anne Baquet prend le chemin du Paradis avec un nouveau piano-voix inédit.
Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 23 août 2026 :
dimanche
de 15h30 à 16h45
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h15
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:15:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:15:00+02:00;2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:15:00+02:00;2026-06-21T15:30:00+02:00_2026-06-21T16:45:00+02:00;2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T20:15:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T20:15:00+02:00;2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T20:15:00+02:00;2026-06-28T15:30:00+02:00_2026-06-28T16:45:00+02:00;2026-07-01T19:00:00+02:00_2026-07-01T20:15:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:15:00+02:00;2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T20:15:00+02:00;2026-07-05T15:30:00+02:00_2026-07-05T16:45:00+02:00;2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:15:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:15:00+02:00;2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T20:15:00+02:00;2026-07-12T15:30:00+02:00_2026-07-12T16:45:00+02:00;2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T20:15:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:15:00+02:00;2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T20:15:00+02:00;2026-07-19T15:30:00+02:00_2026-07-19T16:45:00+02:00;2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T20:15:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T20:15:00+02:00;2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T20:15:00+02:00;2026-07-26T15:30:00+02:00_2026-07-26T16:45:00+02:00;2026-07-29T19:00:00+02:00_2026-07-29T20:15:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T20:15:00+02:00;2026-07-31T19:00:00+02:00_2026-07-31T20:15:00+02:00;2026-08-02T15:30:00+02:00_2026-08-02T16:45:00+02:00;2026-08-05T19:00:00+02:00_2026-08-05T20:15:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T20:15:00+02:00;2026-08-07T19:00:00+02:00_2026-08-07T20:15:00+02:00;2026-08-09T15:30:00+02:00_2026-08-09T16:45:00+02:00;2026-08-12T19:00:00+02:00_2026-08-12T20:15:00+02:00;2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T20:15:00+02:00;2026-08-14T19:00:00+02:00_2026-08-14T20:15:00+02:00;2026-08-16T15:30:00+02:00_2026-08-16T16:45:00+02:00;2026-08-19T19:00:00+02:00_2026-08-19T20:15:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T20:15:00+02:00;2026-08-21T19:00:00+02:00_2026-08-21T20:15:00+02:00;2026-08-23T15:30:00+02:00_2026-08-23T16:45:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs  75006 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/anne-baquet-chante-au-paradis/ +33145445734


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