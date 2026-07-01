La symphonie des roches, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

La symphonie des roches Dimanche 20 septembre, 14h00 Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après plusieurs années de fermeture en raison des travaux de restauration, redécouvrez les fabriques du domaine de Méréville lors des Journées européennes du patrimoine : laiterie, grand rocher et sa cascade, chemin couvert de la colline du temple, etc. Ces incroyables grottes et enrochements seront animés à plusieurs reprises dans l’après-midi par les parenthèses musicales de la compagnie Arcal Lyrique.

Une déambulation poétique et insolite au cœur du jardin, en résonance avec la thématique nationale 2026 : « Patrimoine en danger ».

(20 min. par concert)

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Concert lyrique « La symphonie des roches »

© J. Figea