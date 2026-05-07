La Teinte – Pointe & Burin Fondation Taylor Paris

L’exposition La Teinte sera centrée sur une gravure qui s’exprime avant tout par surfaces, couleurs ou demi-teinte. Elle mettra en avant ses différentes techniques de gravure : aquatinte et manière noire, morsure directe, au sucre, carborandum, taille d’épargne.

Faire se rencontrer l’histoire et le présent

Fidèle à son habitude, l’association Pointe & Burin explore la thématique de l’exposition à travers les âges. Avec le soutien de l’association de collectionneurs « Les Amateurs d’estampes », des gravures anciennes d’artistes des trois derniers siècles seront ainsi exposées notamment : Francisco de Goya (1746- 1828), John Dean (1750-1798), Katsushika Hokusai (1760-1849), Félicien Rops (1833-1898), Eugène Delâtre (1864-1938), Jacques Villon (1875 -1963), Marc Chagall (1887-1985), Stanley William Hayter (1901-1988), etc. Historiquement, certains graveurs virtuoses ont été à la base d’inventions, notamment pour retraduire en multiples les oeuvres de peintes et de dessinateurs, estampes appelées gravure d’interprétation ou de reproduction.

30 graveurs contemporains

Mikio Watanabé sera l’invité d’honneur avec ses gravures à la manière noire Modelés de nus, ou paysages d’ombres et de lumière, ces oeuvres illustrent parfaitement la thématique de l’exposition. Il réalisera l’une des deux gravures de souscription. La seconde sera réalisée à l’aquatinte par Lucio Mosner. Un hommage sera rendu à Véronique Laurent- Denieuil, virtuose de la technique de l’aquatinte au sucre, disparue trop tôt. Avec Yvonne Alexieff, Roberto Ati, Hélène Baumel, Quentin Berton, Caroline Bouyer, Guy Braun, Anaïs Charras, Clémence Fernando, Pablo Flaiszman, Lise Follier, Baptiste Fompeyrine, Isabelle de Font-Réaulx, Yves Guezet, Nicole Guézou, Florence Hinneburg, Corinne Lepeytre, Jean-Michel Mathieux-Marie, Marie-Clémentine Marès, Hélène Midol, Dominique Moindraut, Lucio Mosner, Isabelle Panaud, Toni Pecoraro, Maxime Préaud, Véronique Sustrac, Hélène Varchavsky, Christiane Vielle, Raúl Villullas, Kanako Watanabé, Mikio Watanabé.

Cette exposition est la seconde partie d’un projet autour de la main du graveur, du XVIIIème siècle à aujourd’hui : l’entaille (la gravure par le trait – exposition 2025) et la teinte (la gravure par la surface – exposition 2026).

Du jeudi 07 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

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Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

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