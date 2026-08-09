La Tendresse de Julie Berès au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Nourri de paroles, d’expériences intimes et d’une écriture de plateau performative et chorégraphique, le spectacle mêle adresses directes, récits, danse et énergie collective pour faire entendre des trajectoires traversées par les contradictions de notre époque. Famille, sexualité, héritage, violence, désir, vulnérabilité : autant de zones sensibles explorées ici sans didactisme, mais avec intensité, humour et frontalité.

Sur scène, les corps parlent autant que les mots. Le groupe devient chœur, affrontement, soutien, exposition de soi. Dans ce mouvement, La Tendresse ne cherche pas à donner une définition de « l’homme d’aujourd’hui », mais à ouvrir des brèches : vers d’autres manières d’habiter sa place, d’aimer, de se lier aux autres, d’échapper aux archétypes qui ont pu façonner nos imaginaires.

À rebours des caricatures, Julie Berèscompose une pièce vibrante, politique et profondément sensible, qui interroge moins une identité figée qu’une possibilité de transformation. Une manière de déplacer les lignes du patriarcat, et de faire de la scène un lieu de questionnement et de réinvention, qui arme à l’espoir.

Distribution

Conception et mise en scène Julie Berès

Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès, Lisa Guez, avec la collaboration d’Alice Zeniter

Avec :

Création du rôle Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed Seddiki

En alternance avec Marin Delavaud (membre du Ballet de l’Opéra national du Rhin), Léopold Faurisson, Bel Abbes Fezazi, Saïd Ghanem, Guillaume Jacquemont, Sacha Négrevergne, Mathis Roche

Référentes artistiques Alice Gozlan et Julie Pilod

Chorégraphie Jessica Noita

Création lumière Kélig Le Bars assistée par Mathilde Domarle

Création son et musique Colombine Jacquemont

Assistant à la composition Martin Leterme

Scénographie Goury

Création costumes Caroline Tavernier et Marjolaine Mansot

Régie générale Quentin Maudet

Régie générale tournée Alexis Poillot

Régie son Antoine Frech en alternance avec Colombine Jacquemont et Baptiste Pilon

Régie lumière Henri Coueignoux en alternance avec Patrice Le Cadre

Régie plateau création Dylan Plainchamp

Régie plateau tournée Amina Rezig, Matthieu Maury, Loïc Beaudron

Crédit photo Axelle de Russé

Comment devient-on un homme ? Ou plus précisément : comment devient-on un homme sans se laisser enfermer par les modèles de virilité, de domination et de performance qui continuent de structurer les imaginaires ? Avec « La Tendresse », Julie Berès ouvre un espace de scène et de parole où de jeunes hommes racontent, traversent et bousculent les injonctions du masculin.

Du mercredi 07 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

gratuit sous condition

8 à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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