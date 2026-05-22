La terrasse éphémère Les Lionnes Palais de la Porte Dorée Paris
La terrasse éphémère Les Lionnes Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 22 mai 2026.
La terrasse éphémère Les Lionnes
Au pied du plus grand bas-relief Art déco d’Europe, rendez-vous sur la terrasse estivale Les Lionnes qui investit tout l’été le parvis du Palais de la Porte Dorée pour proposer un lieu de vie festif, culturel et convivial dans un cadre patrimonial exceptionnel.
Horaires d’ouverture
De 17h à minuit du mercredi au vendredi
De 12h à minuit samedi et dimanche
Fermeture le lundi et le mardi
Ces horaires peuvent varier en fonction de la météo.
Les Lionnes ?
Gardiennes majestueuses de l’entrée du Palais depuis 1931, les quatre lionnes sculptées par Henri Navarre inspirent le nom de cette nouvelle terrasse estivale. Figures de force calme, d’élégance et de mouvement, elles vous accueillent aux portes de ce monument emblématique du 12e arrondissement et invitent à une parenthèse hors du temps, loin de l’agitation parisienne.
Pensée comme une grande terrasse populaire et culturelle, Les Lionnes mêle esprit guinguette, ambiance bohème et clins d’œil Art déco. Entre mobilier chaleureux, espaces ombragés, végétation, lumière d’été et programmation ouverte à toutes et tous, ce nouveau rendez-vous entend devenir un lieu incontournable de la vie estivale parisienne.
Une programmation culturelle et festive tout l’été
Tout au long de la saison, Les Lionnes proposeront une programmation éclectique mêlant musique, cinéma, rencontres et moments de partage : concerts live et DJ sets, projections en plein air, blind tests et évènements thématiques, ateliers et jeux pour petits et grands, rendez-vous festifs imaginés avec les acteurs culturels et associatifs du territoire, visite pop-up en soirée du monument (fermé au public).
Une offre food & drinks à partager
Pensée pour accompagner les longues soirées d’été, la carte fera la part belle à une cuisine généreuse, accessible et conviviale : pizzas à partager, street food inspirée de différentes cultures, options végétariennes, glaces et douceurs estivales, cocktails signatures, bières, vins et boissons sans alcool.
Le bar sera ouvert en continu pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement du lieu, en journée comme en soirée, du mercredi au dimanche de 17h à minuit en semaine et de midi à minuit le week-end. Entre patrimoine monumental et ambiance estivale, Les Lionnes proposent une expérience unique à Paris, où culture, détente et convivialité se rencontrent tout l’été.
Avec les beaux jours, une toute nouvelle terrasse éphémère imaginée par La Bellevilloise s’installe sur le parvis du Palais de la Porte Dorée.
Du vendredi 22 mai 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :
samedi, dimanche
de 12h00 à 00h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 17h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T17:00:00+02:00_2026-05-22T00:00:00+02:00;2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00;2026-05-24T12:00:00+02:00_2026-05-24T00:00:00+02:00;2026-05-27T17:00:00+02:00_2026-05-27T00:00:00+02:00;2026-05-28T17:00:00+02:00_2026-05-28T00:00:00+02:00;2026-05-29T17:00:00+02:00_2026-05-29T00:00:00+02:00;2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T00:00:00+02:00;2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T00:00:00+02:00;2026-06-03T17:00:00+02:00_2026-06-03T00:00:00+02:00;2026-06-04T17:00:00+02:00_2026-06-04T00:00:00+02:00;2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T00:00:00+02:00;2026-06-10T17:00:00+02:00_2026-06-10T00:00:00+02:00;2026-06-11T17:00:00+02:00_2026-06-11T00:00:00+02:00;2026-06-12T17:00:00+02:00_2026-06-12T00:00:00+02:00;2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00;2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T00:00:00+02:00;2026-06-17T17:00:00+02:00_2026-06-17T00:00:00+02:00;2026-06-18T17:00:00+02:00_2026-06-18T00:00:00+02:00;2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T00:00:00+02:00;2026-06-20T12:00:00+02:00_2026-06-20T00:00:00+02:00;2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00;2026-06-24T17:00:00+02:00_2026-06-24T00:00:00+02:00;2026-06-25T17:00:00+02:00_2026-06-25T00:00:00+02:00;2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T00:00:00+02:00;2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T00:00:00+02:00;2026-06-28T12:00:00+02:00_2026-06-28T00:00:00+02:00;2026-07-01T17:00:00+02:00_2026-07-01T00:00:00+02:00;2026-07-02T17:00:00+02:00_2026-07-02T00:00:00+02:00;2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T00:00:00+02:00;2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T00:00:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T00:00:00+02:00;2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T00:00:00+02:00;2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T00:00:00+02:00;2026-07-11T12:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00;2026-07-12T12:00:00+02:00_2026-07-12T00:00:00+02:00;2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T00:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T00:00:00+02:00;2026-07-17T17:00:00+02:00_2026-07-17T00:00:00+02:00;2026-07-18T12:00:00+02:00_2026-07-18T00:00:00+02:00;2026-07-19T12:00:00+02:00_2026-07-19T00:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T00:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T00:00:00+02:00;2026-07-24T17:00:00+02:00_2026-07-24T00:00:00+02:00;2026-07-25T12:00:00+02:00_2026-07-25T00:00:00+02:00;2026-07-26T12:00:00+02:00_2026-07-26T00:00:00+02:00;2026-07-29T17:00:00+02:00_2026-07-29T00:00:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T00:00:00+02:00;2026-07-31T17:00:00+02:00_2026-07-31T00:00:00+02:00;2026-08-01T12:00:00+02:00_2026-08-01T00:00:00+02:00;2026-08-02T12:00:00+02:00_2026-08-02T00:00:00+02:00;2026-08-05T17:00:00+02:00_2026-08-05T00:00:00+02:00;2026-08-06T17:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00;2026-08-07T17:00:00+02:00_2026-08-07T00:00:00+02:00;2026-08-08T12:00:00+02:00_2026-08-08T00:00:00+02:00;2026-08-09T12:00:00+02:00_2026-08-09T00:00:00+02:00;2026-08-12T17:00:00+02:00_2026-08-12T00:00:00+02:00;2026-08-13T17:00:00+02:00_2026-08-13T00:00:00+02:00;2026-08-14T17:00:00+02:00_2026-08-14T00:00:00+02:00;2026-08-15T12:00:00+02:00_2026-08-15T00:00:00+02:00;2026-08-16T12:00:00+02:00_2026-08-16T00:00:00+02:00;2026-08-19T17:00:00+02:00_2026-08-19T00:00:00+02:00;2026-08-20T17:00:00+02:00_2026-08-20T00:00:00+02:00;2026-08-21T17:00:00+02:00_2026-08-21T00:00:00+02:00;2026-08-22T12:00:00+02:00_2026-08-22T00:00:00+02:00;2026-08-23T12:00:00+02:00_2026-08-23T00:00:00+02:00;2026-08-26T17:00:00+02:00_2026-08-26T00:00:00+02:00;2026-08-27T17:00:00+02:00_2026-08-27T00:00:00+02:00;2026-08-28T17:00:00+02:00_2026-08-28T00:00:00+02:00;2026-08-29T12:00:00+02:00_2026-08-29T00:00:00+02:00;2026-08-30T12:00:00+02:00_2026-08-30T00:00:00+02:00;2026-09-02T17:00:00+02:00_2026-09-02T00:00:00+02:00;2026-09-03T17:00:00+02:00_2026-09-03T00:00:00+02:00;2026-09-04T17:00:00+02:00_2026-09-04T00:00:00+02:00;2026-09-05T12:00:00+02:00_2026-09-05T00:00:00+02:00;2026-09-06T12:00:00+02:00_2026-09-06T00:00:00+02:00;2026-09-09T17:00:00+02:00_2026-09-09T00:00:00+02:00;2026-09-10T17:00:00+02:00_2026-09-10T00:00:00+02:00;2026-09-11T17:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T00:00:00+02:00;2026-09-13T12:00:00+02:00_2026-09-13T00:00:00+02:00;2026-09-16T17:00:00+02:00_2026-09-16T00:00:00+02:00;2026-09-17T17:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T17:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00;2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T00:00:00+02:00;2026-09-23T17:00:00+02:00_2026-09-23T00:00:00+02:00;2026-09-24T17:00:00+02:00_2026-09-24T00:00:00+02:00;2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T00:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T00:00:00+02:00;2026-09-27T12:00:00+02:00_2026-09-27T00:00:00+02:00;2026-09-30T17:00:00+02:00_2026-09-30T00:00:00+02:00;2026-10-01T17:00:00+02:00_2026-10-01T00:00:00+02:00
Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 https://www.palais-portedoree.fr/informations-pratiques/la-terrasse-ephemere-les-lionnesParis
https://www.facebook.com/leslionnesportedoree/ https://www.facebook.com/leslionnesportedoree/
Afficher la carte du lieu Palais de la Porte Dorée et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Une exposition de photographies pour mettre en lumière les arbres nourriciers du Sahel Jardin des Serres d’Auteuil Paris 17 juin 2026
- Partir en livre, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 17 juin 2026
- Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse Jardin des Serres d’Auteuil Paris 17 juin 2026
- « Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS 17 juin 2026
- Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris 17 juin 2026