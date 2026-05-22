La terrasse éphémère Les Lionnes Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 22 mai 2026.

La terrasse éphémère Les Lionnes

Au pied du plus grand bas-relief Art déco d’Europe, rendez-vous sur la terrasse estivale Les Lionnes qui investit tout l’été le parvis du Palais de la Porte Dorée pour proposer un lieu de vie festif, culturel et convivial dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Horaires d’ouverture

De 17h à minuit du mercredi au vendredi

De 12h à minuit samedi et dimanche

Fermeture le lundi et le mardi

Ces horaires peuvent varier en fonction de la météo.

Les Lionnes ?

Gardiennes majestueuses de l’entrée du Palais depuis 1931, les quatre lionnes sculptées par Henri Navarre inspirent le nom de cette nouvelle terrasse estivale. Figures de force calme, d’élégance et de mouvement, elles vous accueillent aux portes de ce monument emblématique du 12e arrondissement et invitent à une parenthèse hors du temps, loin de l’agitation parisienne.

Pensée comme une grande terrasse populaire et culturelle, Les Lionnes mêle esprit guinguette, ambiance bohème et clins d’œil Art déco. Entre mobilier chaleureux, espaces ombragés, végétation, lumière d’été et programmation ouverte à toutes et tous, ce nouveau rendez-vous entend devenir un lieu incontournable de la vie estivale parisienne.

Une programmation culturelle et festive tout l’été

Tout au long de la saison, Les Lionnes proposeront une programmation éclectique mêlant musique, cinéma, rencontres et moments de partage : concerts live et DJ sets, projections en plein air, blind tests et évènements thématiques, ateliers et jeux pour petits et grands, rendez-vous festifs imaginés avec les acteurs culturels et associatifs du territoire, visite pop-up en soirée du monument (fermé au public).

Une offre food & drinks à partager

Pensée pour accompagner les longues soirées d’été, la carte fera la part belle à une cuisine généreuse, accessible et conviviale : pizzas à partager, street food inspirée de différentes cultures, options végétariennes, glaces et douceurs estivales, cocktails signatures, bières, vins et boissons sans alcool.

Le bar sera ouvert en continu pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement du lieu, en journée comme en soirée, du mercredi au dimanche de 17h à minuit en semaine et de midi à minuit le week-end. Entre patrimoine monumental et ambiance estivale, Les Lionnes proposent une expérience unique à Paris, où culture, détente et convivialité se rencontrent tout l’été.

Avec les beaux jours, une toute nouvelle terrasse éphémère imaginée par La Bellevilloise s’installe sur le parvis du Palais de la Porte Dorée.

Du vendredi 22 mai 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 00h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 17h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T20:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T17:00:00+02:00_2026-05-22T00:00:00+02:00;2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00;2026-05-24T12:00:00+02:00_2026-05-24T00:00:00+02:00;2026-05-27T17:00:00+02:00_2026-05-27T00:00:00+02:00;2026-05-28T17:00:00+02:00_2026-05-28T00:00:00+02:00;2026-05-29T17:00:00+02:00_2026-05-29T00:00:00+02:00;2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T00:00:00+02:00;2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T00:00:00+02:00;2026-06-03T17:00:00+02:00_2026-06-03T00:00:00+02:00;2026-06-04T17:00:00+02:00_2026-06-04T00:00:00+02:00;2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T00:00:00+02:00;2026-06-10T17:00:00+02:00_2026-06-10T00:00:00+02:00;2026-06-11T17:00:00+02:00_2026-06-11T00:00:00+02:00;2026-06-12T17:00:00+02:00_2026-06-12T00:00:00+02:00;2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00;2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T00:00:00+02:00;2026-06-17T17:00:00+02:00_2026-06-17T00:00:00+02:00;2026-06-18T17:00:00+02:00_2026-06-18T00:00:00+02:00;2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T00:00:00+02:00;2026-06-20T12:00:00+02:00_2026-06-20T00:00:00+02:00;2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00;2026-06-24T17:00:00+02:00_2026-06-24T00:00:00+02:00;2026-06-25T17:00:00+02:00_2026-06-25T00:00:00+02:00;2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T00:00:00+02:00;2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T00:00:00+02:00;2026-06-28T12:00:00+02:00_2026-06-28T00:00:00+02:00;2026-07-01T17:00:00+02:00_2026-07-01T00:00:00+02:00;2026-07-02T17:00:00+02:00_2026-07-02T00:00:00+02:00;2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T00:00:00+02:00;2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T00:00:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T00:00:00+02:00;2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T00:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T00:00:00+02:00;2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T00:00:00+02:00;2026-07-11T12:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00;2026-07-12T12:00:00+02:00_2026-07-12T00:00:00+02:00;2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T00:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T00:00:00+02:00;2026-07-17T17:00:00+02:00_2026-07-17T00:00:00+02:00;2026-07-18T12:00:00+02:00_2026-07-18T00:00:00+02:00;2026-07-19T12:00:00+02:00_2026-07-19T00:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T00:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T00:00:00+02:00;2026-07-24T17:00:00+02:00_2026-07-24T00:00:00+02:00;2026-07-25T12:00:00+02:00_2026-07-25T00:00:00+02:00;2026-07-26T12:00:00+02:00_2026-07-26T00:00:00+02:00;2026-07-29T17:00:00+02:00_2026-07-29T00:00:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T00:00:00+02:00;2026-07-31T17:00:00+02:00_2026-07-31T00:00:00+02:00;2026-08-01T12:00:00+02:00_2026-08-01T00:00:00+02:00;2026-08-02T12:00:00+02:00_2026-08-02T00:00:00+02:00;2026-08-05T17:00:00+02:00_2026-08-05T00:00:00+02:00;2026-08-06T17:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00;2026-08-07T17:00:00+02:00_2026-08-07T00:00:00+02:00;2026-08-08T12:00:00+02:00_2026-08-08T00:00:00+02:00;2026-08-09T12:00:00+02:00_2026-08-09T00:00:00+02:00;2026-08-12T17:00:00+02:00_2026-08-12T00:00:00+02:00;2026-08-13T17:00:00+02:00_2026-08-13T00:00:00+02:00;2026-08-14T17:00:00+02:00_2026-08-14T00:00:00+02:00;2026-08-15T12:00:00+02:00_2026-08-15T00:00:00+02:00;2026-08-16T12:00:00+02:00_2026-08-16T00:00:00+02:00;2026-08-19T17:00:00+02:00_2026-08-19T00:00:00+02:00;2026-08-20T17:00:00+02:00_2026-08-20T00:00:00+02:00;2026-08-21T17:00:00+02:00_2026-08-21T00:00:00+02:00;2026-08-22T12:00:00+02:00_2026-08-22T00:00:00+02:00;2026-08-23T12:00:00+02:00_2026-08-23T00:00:00+02:00;2026-08-26T17:00:00+02:00_2026-08-26T00:00:00+02:00;2026-08-27T17:00:00+02:00_2026-08-27T00:00:00+02:00;2026-08-28T17:00:00+02:00_2026-08-28T00:00:00+02:00;2026-08-29T12:00:00+02:00_2026-08-29T00:00:00+02:00;2026-08-30T12:00:00+02:00_2026-08-30T00:00:00+02:00;2026-09-02T17:00:00+02:00_2026-09-02T00:00:00+02:00;2026-09-03T17:00:00+02:00_2026-09-03T00:00:00+02:00;2026-09-04T17:00:00+02:00_2026-09-04T00:00:00+02:00;2026-09-05T12:00:00+02:00_2026-09-05T00:00:00+02:00;2026-09-06T12:00:00+02:00_2026-09-06T00:00:00+02:00;2026-09-09T17:00:00+02:00_2026-09-09T00:00:00+02:00;2026-09-10T17:00:00+02:00_2026-09-10T00:00:00+02:00;2026-09-11T17:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T00:00:00+02:00;2026-09-13T12:00:00+02:00_2026-09-13T00:00:00+02:00;2026-09-16T17:00:00+02:00_2026-09-16T00:00:00+02:00;2026-09-17T17:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T17:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00;2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T00:00:00+02:00;2026-09-23T17:00:00+02:00_2026-09-23T00:00:00+02:00;2026-09-24T17:00:00+02:00_2026-09-24T00:00:00+02:00;2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T00:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T00:00:00+02:00;2026-09-27T12:00:00+02:00_2026-09-27T00:00:00+02:00;2026-09-30T17:00:00+02:00_2026-09-30T00:00:00+02:00;2026-10-01T17:00:00+02:00_2026-10-01T00:00:00+02:00

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 https://www.palais-portedoree.fr/informations-pratiques/la-terrasse-ephemere-les-lionnesParis

https://www.facebook.com/leslionnesportedoree/ https://www.facebook.com/leslionnesportedoree/



Afficher la carte du lieu Palais de la Porte Dorée et trouvez le meilleur itinéraire

