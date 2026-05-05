La terre qui ne voulait plus tourner Pertuis
La terre qui ne voulait plus tourner Pertuis samedi 30 mai 2026.
Pertuis
La terre qui ne voulait plus tourner
Samedi 30 mai 2026 à partir de 16h30. Théâtre de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La classe de théâtre enfants présente La terre qui ne voulais plus tourner une adaptation de la pièce de Françoise du Chaxel le samedi 30 mai à 16h30 au théâtre.
Entrée libre
Renseignements 04 90 09 67 20 .
Théâtre de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 67 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The children’s theater class presents La terre qui ne voulais plus tourner , an adaptation of Françoise du Chaxel’s play, on Saturday May 30 at 4:30 pm at the theater.
L’événement La terre qui ne voulait plus tourner Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Olga Théâtre de Pertuis Pertuis 5 mai 2026
- Masterclass piano chapelle de la charité Pertuis 6 mai 2026
- Inauguration bar à vin Le Flacon Ivre Le Flacon Ivre Pertuis 7 mai 2026
- Je suis le vent Jon Fosse Galerie Namast’art Pertuis 9 mai 2026
- Représentation théâtrale Je suis le vent de Jon Fosse Galerie Namast’art Pertuis 9 mai 2026