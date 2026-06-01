La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse) – Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse) – Inrap Samedi 13 juin, 14h00 Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Depuis la fin de la fouille d’archéologie préventive qui a été réalisée par l’Inrap en 2021 sur la tour de Caldanu à Lumio, la recherche autour de la tour ainsi que sa restauration ont bien avancé. L’ensemble d’études de bâti et de fouilles archéologiques qui ont été menées ont été confrontées aux sources textuelles et figurées conservées et ont permis de documenter la construction et l’évolution de cette tour génoise isolée, appartenant au système de surveillance de quatre-vingt-dix tours, dites « tours génoises », disposées sur l’ensemble du littoral Corse. Les informations issues de la fouille archéologique il y a près de 5 ans ont pu être utilisées dans le projet de valorisation du site, qui vise à restaurer la tour de Caldanu, en réutilisant autant que possible les techniques de construction de la fin du XVIe siècle, apportant ainsi une véritable dimension scientifique et patrimoniale au projet. Une conférence sera proposée le samedi après-midi dans la salle de conférence du village de l’archéologie.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©mairie de Lumio