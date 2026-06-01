La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse) – Inrap, La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse), Lumio

La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse) – Inrap Dimanche 14 juin, 11h00 La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse) Haute-Corse

port de chaussures adaptées obligatoire, limité à 25 personnes maximum (lien de réservation : https://my.weezevent.com/la-tour-de-caldanu-a-lumio-haute-corse-inrap)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Dans la continuité de la conférence du samedi 13 juin à 14h au village de l’archéologie à l’école et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » sur les travaux de recherche et de restauration menés sur la tour de Caldanu, une visite vous est également proposée le dimanche 14 juin à 11h, guidée par Patrick Ferreira responsable de l’opération d’archéologie préventive de 2021.

N’oubliez pas de réserver votre place ! : https://my.weezevent.com/la-tour-de-caldanu-a-lumio-haute-corse-inrap

La tour de Caldanu à Lumio (Haute-Corse) Tour de Caldanu, 20260 Lumio (Haute-Corse) Lumio 20260 Haute-Corse Corse [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans la continuitu00e9 de la confu00e9rence du samedi 13 juin u00e0 14h au village de l’archu00e9ologie u00e0 l’u00e9cole et espace culturel Edmond Simeoni et u00ab Forum u00bb sur les travaux de recherche et de restauration menu00e9s sur la tour de Caldanu, une visite vous est u00e9galement proposu00e9e le dimanche 14 juin u00e0 11h, guidu00e9e par Patrick Ferreira responsable de l’opu00e9ration d’archu00e9ologie pru00e9ventive de 2021. tPort de chaussures adaptu00e9es obligatoire. tPru00e9sence d’un parking devant la tour. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Visite guidu00e9e de la tour de Caldanu u00e0 Lumio (Haute-Corse) – Inrap », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1985319.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/la-tour-de-caldanu-a-lumio-haute-corse-inrap », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1080}, « link »: « https://my.weezevent.com/la-tour-de-caldanu-a-lumio-haute-corse-inrap »}] À Lumio, l’Inrap mène un ensemble d’études de bâti et de fouilles archéologiques documentant la construction et l’évolution d’une tour génoise isolée, la tour de Caldanu, appartenant au système de surveillance de quatre-vingt-dix tours, dites « tours génoises », disposées sur l’ensemble du littoral Corse.

En parallèle, les informations issues de la fouille archéologique il y a près de 5 ans ont pu être utilisées dans le projet de valorisation du site, qui vise à restaurer la tour de Caldanu en réutilisant autant que possible les techniques de construction de la fin du XVIe siècle, apportant ainsi une véritable dimension scientifique et patrimoniale au projet. parking devant la tour : 42°34’58.5″N 8°48’00.9″E

Dans la continuité de la conférence du samedi 13 juin à 14h au village de l’archéologie à l’école et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » sur les travaux de recherche et de restauration menés…

©mairie de Lumio