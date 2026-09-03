La tour du château Saint-Etienne, Château Saint-Etienne, Aurillac

Informations pratiques

La tour du château Saint-Etienne 19 et 20 septembre Château Saint-Etienne Cantal

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Tout public à partir de 6 ans

Montez en haut de la tour du château Saint-Étienne et profitez d’un panorama exceptionnel sur la ville d’Aurillac et la vallée de la Jordanne, avec la possibilité d’observer depuis ce point de vue remarquable le spectaculaire « parapluie » qui protège le chantier de restauration de l’abbatiale Saint-Géraud.

6 créneaux de visites proposés durant le week-end !

Gratuit – sur réservation auprès des Musées au 04 71 45 46 10 ou directement en ligne depuis le site des musées (musees.aurillac.fr)

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tour non accessible aux personnes à mobilité réduite

Tout public à partir de 6 ans

©Musees_Aurillac_AS