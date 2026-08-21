Visite théâtralisée « 1463 : les Aurillacois se soulèvent », Office de tourisme du Pays d’Aurillac, Aurillac

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme du Pays d'Aurillac · Aurillac

Informations pratiques

Visite théâtralisée « 1463 : les Aurillacois se soulèvent » Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme du Pays d’Aurillac Cantal

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Guidés par Jehan Julien, commerçant drapier itinérant, découvrez l’histoire de la cité géraldienne au XVe siècle.

Office de tourisme du Pays d’Aurillac 7 rue des carmes, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 48 46 58 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@iaurillac.com »}]

Guidés par Jehan Julien, commerçant drapier itinérant, découvrez l’histoire de la cité géraldienne au XVe siècle.

© Pays d’Aurillac Tourisme