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Visite théâtralisée « 1463 : les Aurillacois se soulèvent », Office de tourisme du Pays d’Aurillac, Aurillac

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme du Pays d'Aurillac · Aurillac

Visite théâtralisée « 1463 : les Aurillacois se soulèvent », Office de tourisme du Pays d’Aurillac, Aurillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme du Pays d'Aurillac
Adresse
7 rue des carmes, 15000 Aurillac
Ville
15000 Aurillac
Département
Cantal
Tarif
Limité à 30 personnes

Visite théâtralisée « 1463 : les Aurillacois se soulèvent » Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme du Pays d’Aurillac Cantal

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Guidés par Jehan Julien, commerçant drapier itinérant, découvrez l’histoire de la cité géraldienne au XVe siècle.

Office de tourisme du Pays d’Aurillac 7 rue des carmes, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 48 46 58 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@iaurillac.com »}]
Guidés par Jehan Julien, commerçant drapier itinérant, découvrez l’histoire de la cité géraldienne au XVe siècle.

© Pays d’Aurillac Tourisme

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