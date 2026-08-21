Visite « À la rencontre de la Fée Jaune », Distillerie Louis Couderc, Aurillac

Informations pratiques

Visite « À la rencontre de la Fée Jaune » Samedi 19 septembre, 10h30 Distillerie Louis Couderc Cantal

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Depuis plus d’un siècle, la Distillerie Louis Couderc façonne de nombreux spiritueux. Découvrez ce savoir-faire à travers une visite sensorielle et captivante de l’atelier.

Distillerie Louis Couderc 4 rue de la Fromental Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 48 46 58 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@iaurillac.com »}]

Depuis plus d’un siècle, la Distillerie Louis Couderc façonne de nombreux spiritueux.Découvrez ce savoir-faire à travers une visite sensorielle et captivante de l’atelier.

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