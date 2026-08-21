Visite de la préfecture du Cantal, Préfecture du Cantal, Aurillac

Informations pratiques

Visite de la préfecture du Cantal Samedi 19 septembre, 11h00 Préfecture du Cantal Cantal

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrir des lieux chargés d’histoire et plus particulièrement les parties habituellement fermées au public.

La préfecture du Cantal à Aurillac est le premier batîment public en France conçu pour être une préfecture, il incarne à la fois la permanence de ses missions et l’évolution de son action depuis plus de deux siècles au service des citoyens.

Les visites à l’occasion des journées européennes du patrimoine permettront au plus grand nombre de découvrir les secrets et l’histoire du bâtiment ayant traversé les siècles.

Préfecture du Cantal place Claude Erignac 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Les Plots Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 46 23 08 http://www.cantal.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@cantal.gouv.fr »}] Fidèle à sa tradition, la préfecture du Cantal vous ouvre ses portes à l’occasion de la 37ème édition des journées européennes du patrimoine.

Cette visite vous permettra de découvrir des lieux habituellement fermées au public, de la Cour d’honneur en passant par la Rotonde, la chambre du ministre et les salons de l’hôtel préfectoral, jusqu’au bureau du Préfet.

Ces visites vous transporteront dans un voyage au cœur du temps et de l’histoire dans la première préfecture bâtie pour en France répondre aux besoins de cette nouvelle institution en 1800.

Vous découvrirez des lieux grandioses aux passés omniprésents, et rencontrerez les autorités qui représentent l’État dans le département. Possibilité de stationnement sur le parking du gravier – Cours Monthyon

Découvrir des lieux chargés d’histoire et plus particulièrement les parties habituellement fermées au public.

©Ministère de la Culture