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Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac, Banque de France, Aurillac

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Aurillac

Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac, Banque de France, Aurillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
44 Boulevard du Pont Rouge 15000 Aurillac
Ville
15000 Aurillac
Département
Cantal
Tarif
Limité à 21 personnes

Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Banque de France Cantal

Limité à 21 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans la cadre des journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France d’Aurillac vous ouvre ses portes boulevard du Pont-Rouge. Cette journée vous premettra de découvrir les missions de la Banque de France à travers plusieurs ateliers interactifs et d’échanger directement avec nos équipes.
Exposition de photos et objets anciens.

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