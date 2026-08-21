Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac, Banque de France, Aurillac
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Aurillac
Informations pratiques
Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Banque de France Cantal
Limité à 21 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans la cadre des journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France d’Aurillac vous ouvre ses portes boulevard du Pont-Rouge. Cette journée vous premettra de découvrir les missions de la Banque de France à travers plusieurs ateliers interactifs et d’échanger directement avec nos équipes.
Exposition de photos et objets anciens.
Banque de France 44 Boulevard du Pont Rouge 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-18 »}]
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Banque de France
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