Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac, Banque de France, Aurillac

Informations pratiques

Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Banque de France Cantal

Limité à 21 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans la cadre des journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France d’Aurillac vous ouvre ses portes boulevard du Pont-Rouge. Cette journée vous premettra de découvrir les missions de la Banque de France à travers plusieurs ateliers interactifs et d’échanger directement avec nos équipes.

Exposition de photos et objets anciens.

Banque de France 44 Boulevard du Pont Rouge 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-18 »}]

Dans la cadre des journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France d’Aurillac vous ouvre ses portes boulevard du Pont-Rouge. Cette journée vous premettra de découvrir les missions de la Banque…

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